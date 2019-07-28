В ближайшие три года более 500 тысяч свердловчан начнут получать качественную питьевую воду

12:47 | 1.08.2019

Фото: moydom.moscow

Правительство Свердловской области утвердило еще одну региональную составляющую нацпроекта «Экология» – программу реконструкции и модернизации систем водоснабжения «Чистая вода». Специалисты уверены, что уже в первые три года ее реализации, качество питьевой воды улучшится как минимум для 500 тысяч уральцев.



На реализацию проекта потратят деньги из областного и федерального бюджетов. Это 2,52 миллиарда рублей. Финансировать его будут до 2024 года.



Первыми объектами, которые в рамках указанного субсидирования будут строиться уже 2019 году, станут три насосных станции первого подъема в Кировграде. Общий объем инвестиций на реализацию проекта составит 70, 27 миллиона рублей – 58,8 миллиона из федерального бюджета, 4,5 миллиона из областного и 7 миллионов рублей из местного бюджетов.



В дальнейшем правительство планирует постройку второго подающего водовода в Каменске-Уральском, возведение водозаборных сооружений в Верхней Туре и модернизация систем водоснабжения в Кушве.



Программа реконструкции и модернизации систем водоснабжения «Чистая вода» повышает эффективность водохозяйственного комплекса и решает проблему обеспечения жителей качественной питьевой водой на Среднем Урале.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»