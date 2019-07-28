В Полевском перед судом предстал бизнесмен, обвиняемый в организации незаконной миграции

12:25 | 1.08.2019

В Полевской городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении бизнесмена Султона Назирова. Он обвиняется по ч.1 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Султон Назиров был задержан в июле 2018 года в ходе спецоперации сотрудников ОБОП и ФСБ, которые провели обыски в отделе по вопросам миграции ОМВД Полевского. Вместе с ним были задержаны также предприниматель Дмитрий Муллаяров и Арзу Шахмалиев. Изначально им вменялось п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»), но в ходе расследования следствие вывело обвиняемых из группы, несмотря на изобличающие показания свидетелей.



По данным veved.ru, Султон Назиров оказывал посреднические услуги в сфере легализации пребывания на территории России гражданам Таджикистана и Узбекистана.

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