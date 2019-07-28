ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге унесло жизнь пешехода

09:15 | 1.08.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вечером 31 июля на Уралмаше автомобиль Peugeot насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел на Космонавтов, 86. Иномаркой управлял 35-летний мужчина со стажем вождения 14 лет.



Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, автомобиль, двигаясь по проспекту со стороны улицы Совхозной в сторону Ломоносова решил проскочить перекрёсток на загоревшийся запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода. Стоит отметить, что пешеход тоже начал переходить улицу на запрещающий сигнал светофора. В сложившейся ситуации трагедия была неизбежна.



После ДТП 50-летнего мужчину-пешехода увезли в ГКБ № 23, где он и скончался от полученных ран.



В автомобиле Peugeot был видеорегистратор, запись произошедшего опубликовал портал E1.RU:





Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»