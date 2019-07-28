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19:58 | 31.07.2019
Фото: вечерний-екатеринбург.рф
Строительство третьего пускового комплекса ЕКАД могут завершить на два года раньше
Согласно контракту, работы на участке от Полевского тракта до Челябинского должны завершиться в 2024 году, однако дорожники готовы работать с опережением графика, если будут выделены дополнительные средства. По словам заместителя начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимира Оглоблина, на третьем пусковом комплексе уже началось строительство эстакады через железнодорожные пути и разрубка леса под будущую дороги.
Добавим, ранее на строительство из федерального бюджета уже направляли дополнительные 300 млн рублей.
Следует отметить, что второй пусковой комплекс ЕКАДа будет введён в эксплуатацию уже в этом году.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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