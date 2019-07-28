Строительство третьего пускового комплекса ЕКАД могут завершить на два года раньше

19:58 | 31.07.2019

Фото: вечерний-екатеринбург.рф

Строительство третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги при дополнительном финансировании из федерального бюджета могут завершить к концу 2022 года, об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.



Согласно контракту, работы на участке от Полевского тракта до Челябинского должны завершиться в 2024 году, однако дорожники готовы работать с опережением графика, если будут выделены дополнительные средства. По словам заместителя начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимира Оглоблина, на третьем пусковом комплексе уже началось строительство эстакады через железнодорожные пути и разрубка леса под будущую дороги.



Добавим, ранее на строительство из федерального бюджета уже направляли дополнительные 300 млн рублей.



Следует отметить, что второй пусковой комплекс ЕКАДа будет введён в эксплуатацию уже в этом году.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»