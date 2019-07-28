Ко Дню города в Екатеринбурге доделают набережную от Малышева до Куйбышева

19:30 | 31.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Ко Дню города в уральской столице закончат работы по благоустройству набережной Исети от Малышева до Куйбышева.



Как рассказал заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, согласно документации, работы по благоустройству должны закончиться к 30 октября. Однако, подрядчики вместе с властями города решили заранее открыть готовую территорию набережной, и, таким образом, сделать подарок горожанам ко Дню города.



На территории уже укрепили берег, расширили дорожки, положили плитку и асфальт, а также установили лавочки и другие малые архитектурные формы.



Добавим, следующим этапом благоустройства набережной будут работы на участке от Куйбышева до Декабристов.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»