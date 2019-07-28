Избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о судьбе сквера в Екатеринбурге

18:57 | 31.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге Избирательная комиссия рассмотрела документы для назначения референдума по вопросу о судьбе сквера у Драмтеатра. Итогом обсуждения стал отказ в регистрации инициативной группы.



Согласно документу, опубликованному на официальном сайте комиссии, по мнению рабочей группы, выдвижение инициативы референдума не в полной мере соответствует установленному порядку. С этим выводом согласились члены Избирательной комиссии.



Напомним, инициативная группа по проведению референдума об определении статуса земельного участка, где сейчас находится сквер, обратилась в Избирательную комиссию Екатеринбурга 17 июля.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»