В Екатеринбурге 9 августа будут судить водителя, сбившего трёх человек на Фурманова

18:36 | 31.07.2019

Фото: ural.kp.ru

В столице Урала назначили дату суда над водителем, сбившим трёх человек на улице Фурманова. Владимир Пузырёв предстанет перед Ленинским районным судом 9 августа, об этом рассказал адвокат пострадавших Антон Штоль.



14 ноября 2018 года Пузырев на автомобиле Honda СRV выехал на тротуар на большой скорости и сбил мужчину и женщину с ребёнком в коляске. Двухлетний малыш получил инвалидность, его маме удалили почку и селёзёнку, а мужчине пришлось пройти курс физиотерапии.



Изначально виновника аварии обвинили в покушении на убийство. Сейчас Пузырёв обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, использовании заведомого подложного документа и хулиганстве с применением предметов в качестве оружия.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»