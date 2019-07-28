В Екатеринбурге начался международный шахматный турнир

18:18 | 31.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала сегодня, 31 июля, стартовал III Международный шахматный фестиваль Eurasia Open. Гостей турнира лично поприветствовал мэр Александр Высокинский.



«Проведение подобных международных соревнований является очень важным для развития мегаполиса. Шахматы – это глубокая игра, во многом напоминающая жизнь, где необходимо понимать стратегию и тактику. Я очень рад, что здесь собралось большое количество юных шахматистов», - отметил Глава Екатеринбурга.



Также кроме мэра с участниками фестиваля встретились губернатор Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и шахматисты Сергей Карякин и Анатолий Карпов. Символическим началом соревнований стала игра Карякина с одним из сильнейших шахматистов мира индийцем Пенталом Харикришном.



Добавим, фестиваль Eurasia Open пройдёт в Екатеринбурге с 30 июля по 10 августа. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более тысячи человек.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»