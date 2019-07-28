Судебные приставы пришли в элитный дом, чтобы выбить долги из его жителя

11:21 | 31.07.2019

Фото: ria.ru

Судебные приставы посетили клубный дом «Тихвин». Он. Искали должников по налогам. Исполнительные производства были возбуждены за несколько дней до их визита, но у некоторых жителей срок добровольных выплат уже истек.



Давить сильно на должников не пришлось: один из них, после того, как пришли приставы, прямо при них открыл портал Госуслуги и заплатил 350 тысяч по просроченным налогам. Остальные должники пообещали расплатиться в течение пяти дней.



Судебные приставы напоминают, что наличие задолженности можно уснуть в «банке исполнительных производств» или на портале Госуслуг. Оплатить ее можно в любом отделении Сбербанка по квитанции, распечатанной с сайтов или полученных у приставов.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»