Новости дня
20:19 | 30.07.2019
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбурге состоится ещё один крестный ход
Как сообщил настоятель Борисоглебского храма протоиерей Олег Шилков, это будет молитвенное шествие от храма во имя первых русских страстотерпцев до храма страстотерпцев нынешнего времени. Накануне, 5 августа в 18:00, состоится праздничное всенощное бдение в храме во имя Бориса и Глеба.
Следует отметить, что храм Бориса и Глеба построили 6 лет назад по технике «без единого гвоздя». Он является единственным местом в Екатеринбурге, где проводятся богослужения на греческом языке.
Князья Борис и Глеб были детьми равноапостольного князя Владимира и греческой царевны Анны. Братья прославились своим христианским смирением и любовью. После смерти князя Владимира Святополк Окаянный убил братьев, чтобы единовластно править на Руси.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
30.07.2019
20:19 | 30.07.2019
В Екатеринбурге состоится ещё один крестный ход
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