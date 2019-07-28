В Екатеринбурге состоится ещё один крестный ход

20:19 | 30.07.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В центре уральской столицы 6 августа пройдёт крестный ход в память о святых князьях Борисе и Глебе. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, верующие пойдут от храма благоверных князей Бориса и Глеба до Храма на Крови.



Как сообщил настоятель Борисоглебского храма протоиерей Олег Шилков, это будет молитвенное шествие от храма во имя первых русских страстотерпцев до храма страстотерпцев нынешнего времени. Накануне, 5 августа в 18:00, состоится праздничное всенощное бдение в храме во имя Бориса и Глеба.



Следует отметить, что храм Бориса и Глеба построили 6 лет назад по технике «без единого гвоздя». Он является единственным местом в Екатеринбурге, где проводятся богослужения на греческом языке.



Князья Борис и Глеб были детьми равноапостольного князя Владимира и греческой царевны Анны. Братья прославились своим христианским смирением и любовью. После смерти князя Владимира Святополк Окаянный убил братьев, чтобы единовластно править на Руси.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»