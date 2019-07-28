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19:45 | 30.07.2019

Фото: znak.com

Екатеринбуржцев, заложивших муляж бомбы на маршруте Путина, оштрафовали на тысячу рублей

Мужчин, заложивших муляж бомбы на маршруте следования кортежа президента, оштрафовали на тысячу рублей. В их отношении были составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля. Подозрительный контейнер обнаружили возле дома по адресу Машинная, 46 за 15 минут до того как мимо этого места должен был проехать кортеж президента.

Хулиганов задержали на следующий день после визита Путина. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ими оказались двое ранее судимых свердловчан. Сами они рассказали, что хотели проверить, насколько оперативно среагируют силовики.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

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