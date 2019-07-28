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19:45 | 30.07.2019
Фото: znak.com
Екатеринбуржцев, заложивших муляж бомбы на маршруте Путина, оштрафовали на тысячу рублей
Владимир Путин приезжал в Екатеринбург 9 июля. Подозрительный контейнер обнаружили возле дома по адресу Машинная, 46 за 15 минут до того как мимо этого места должен был проехать кортеж президента.
Хулиганов задержали на следующий день после визита Путина. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ими оказались двое ранее судимых свердловчан. Сами они рассказали, что хотели проверить, насколько оперативно среагируют силовики.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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