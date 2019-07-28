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19:12 | 30.07.2019

Фото: iz.ru

Между ХМАО и Свердловской областью построят дорогу стоимостью 5 млрд рублей

Строительство автодороги между Ханты-Мансийским автономным округом Югра и Свердловской областью обойдётся в 5 млрд рублей, об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

Гребешок отметил, что длина нового участка автодороги, которая соединит два региона, составляет 25 км. Кроме того, Свердловской области придётся привести в порядок около 40 км дороги на участке Карабашка-Тавда.

Планируется, что в дальнейшем к этому транспортному коридору также планируется подключить и ЯНАО.

Следует добавить, что по словам директора, конкретные сроки строительства пока что неизвестны, так как для Свердловской области основным проектом сейчас является Универсиада.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

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