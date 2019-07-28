В Свердловской области внедрят Единую социальную карту для льготников

18:38 | 30.07.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 30 июля, в Екатеринбурге губернатор Евгений Куйвашев провёл рабочее совещание по реализации проекта по созданию Единой социальной карты в Свердловской области.



Как сообщили в департаменте информполитики региона, карта будет внедряться поэтапно. Планируется, что к 2021 году картами будут обеспечены все льготники. С её помощью можно будет получать меры финансовой социальной поддержки, оплачивать социальные, медицинские, транспортные, образовательные и другие услуги. Также владельцы карт получат доступ к программам лояльности.



По словам министра социальной политики Андрея Злоказова, реализацией этого проекта занимается межведомственная рабочая группа. Уже в ближайшее время власти объявят конкурс на определение оператора по выпуску, выдаче и обслуживанию социальных карт.



Напомним, указ о внедрении Единой социальной карты Евгений Куйвашев подписал ещё в конце ноября 2018 года.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»