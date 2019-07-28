Владимир Гейко провёл объезд участков ремонтируемых в Екатеринбурге теплосетей

18:23 | 30.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Замглавы Екатеринбурга по вопросам жилищного хозяйства провёл плановый объезд участков ремонтируемых теплосетей, об этом сообщили в городской Администрации.



Сотрудники АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» показали Гейко результат работ по техническому перевооружению теплотрассы на улице Бажова. Трубопровод на участке от Шевченко до Первомайской обеспечивает водоснабжением территорию в квадрате улиц Бажова – Шевченко – Восточная - Шарташская. На сегодняшний день рабочие демонтировали старую теплосеть и начали подготовку к монтажу новых труб. Всего специалистам предстоит переложить 924 метра трубопровода. Кроме того, Гейко продемонстрировали процесс замены труб тепломагистрали М-10 по улице Шевченко. На этом участке рабочим предстоит заменить 1 486 метров труб. Отмечается, что новые трубы защищены пенополиуретановой изоляцией с оперативно-дистанционным контролем влажности.



Стоит добавить, что все работы планируется закончить до начала нового отопительного сезона.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»