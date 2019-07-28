В Екатеринбурге наказали пожилого мужчину за катание на багажной ленте в аэропорту

17:49 | 30.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В аэропорту Кольцово 65-летний житель Красноуфимска устроил катание на багажной ленте, с целью побыстрее получить свой багаж.



Красноуфимец прилетел в Екатеринбург из Хабаровска. В зоне выдачи багажа терминала «А» мужчина, рассчитывая получит свои сумки вне очереди, запрыгнул на круговую транспортную ленту и проехал в багажное отделение.



В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что там пассажира встретил сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских. Мужчину привлекли к административной ответственности за проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 500-1000 рублей.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»