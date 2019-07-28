В поселке Карпушиха пропала женщина

17:24 | 30.07.2019

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Свердловской области в поселке Карпушиха пропала 63-летняя женщина.



Поиск ведется с 13 июля этого года. Узнать женщину можно по следующим приметам: рост 160 см, среднее телосложение, волосы светло-русые мелированные, глаза голубые. На момент пропажи была одета в светлую рубашку с длинным рукавом, штаны темного цвета, черные мужские резиновые сапоги 42-го размера. На голове косынка, с собой было пластиковое сиреневое ведро.



Всем, кому что-либо известно о место нахождении Надежды Васильевны, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии по тел.: +7-9000-44-02-20

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»