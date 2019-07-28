В Свердловской области рабочие получают лишь 10 процентов от того, что заработали

17:07 | 30.07.2019

Фото: yandex.ru/images

Заместитель министра экономики Свердловской области Андрей Корюков представил депутатам Законодательного собрания отчет о социально-экономическом развитии региона за 2018 год. Одна цифра вызвала у депутатов интерес - рабочие получают лишь 10% от того, что они зарабатывают.



Согласно отчету, в 2016-2018 годы объем произведенного продукта на одного человека в регионе вырос на 1 млн рублей. Такую прибыль приносит в среднем один рабочий своему предприятию за год. Сумма средней зарплаты по региону за год составляет 400 тысяч рублей.



Андрей Корюков признает, что средняя зарплата по нашему региону все ещё отстает от других регионов и заверяет, что работа в этом направлении ведется. Данный вопрос планируется решить в течение трех лет.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»