В Екатеринбурге собираются ускорить строительство нового корпуса филармонии

13:47 | 30.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге планируется создать центр развития инициатив для ускорения строительства нового зала Свердловской филармонии. Об этом сообщила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.



Ранее проект строительства курировал региональный минстрой. В бюджете на 2019 год для этих целей будет перераспределено 362 млн рублей.



Напомним, что новый корпус филармонии планировался по адресу Карла Либкнехта 40, где находится жилой дом. Сам дом в проекте строительства отсутствовал. Это вызвало опасения у жильцов, которые решили, что их дом снесут. Поэтому они потребовали провести проверку законности строительства.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»