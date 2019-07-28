«Это социальный проект»: четыре дома-памятника передали Ледовой арене

13:18 | 30.07.2019

Фото: google.maps

В Екатеринбурге четыре объекта культурного наследия, расположенных на улице Декабристов, официально переходят в уставной капитал АО «Ледовая арена». Такое решение было принято на сегодняшнем заседании регионального парламента.



Речь идет о домах по номерами 36, 38, 40 и 42. По словам Сергея Зырянова, главы министерства управления госимуществом, данное решение не означает, что область софинансирует строительство Ледовой арены. Он отметил, что объекты культурного наследия, находившиеся в собственности Екатеринбурга, пребывают в ненадлежащем состоянии. А чтобы их восстановить, нужны серьезные деньги. «Это социальный проект — мы за средства инвестора приводим объекты в надлежащее состояние», – комментирует Зырянов.



Представители ледовой арены планируют использовать данные здания для размещения спортивных клубов и федераций. Также Зырянов не исключает, что в будущем регион будет софинансировать строительство арены.



Напомним, что официально АО «Ледовая арена» – совместная собственность одной из структур УГМК и свердловского правительства, которое владеет лишь 40% объединения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»