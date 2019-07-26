В Екатеринбурге двое второклассников решили ограбить магазин игрушек с игрушечным пистолетом

21:01 | 29.07.2019

Фото: телеграм-канал BAZA

В уральской столице двое мальчиков решили ограбить магазин с игрушками. Во время грабежа второклассники обстреляли продавца из игрушечного пистолета с шариками.



Как уточнил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошёл магазине в Железнодорожном районе. Ранее ребята неоднократно приходили в этот магазин и крали игрушки оттуда. В этот раз продавщица решила задержать мальчиков и закрыла дверь, после чего школьники взяли с прилавка игрушечный пистолет и открыли стрельбу по продавцам. Одного из мальчиков сотруднице магазина удалось задержать, а второй смог убежать.



По словам Горелых, сотрудники полиции установили участников инцидента. С ребятами и их родителями проведут профилактическую работу. Кроме того он отметил, что одного из мальчиков поставят на учёт в ПДН.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»