В Екатеринбурге на перекрёстке Фрунзе-Сурикова произошло ДТП с участием трёх автомобилей

20:34 | 29.07.2019

Фото: Вечерние Ведомости

В уральской столице на перекрёстке улиц Фрунзе и Сурикова произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в котором пострадала женщина.



Как рассказал водитель Лады Весты, в белую Тойоту въехала чёрная иномарка, в тот момент, когда Лада готовилась к повороту налево. После столкновения девушка за рулём Тойоты растерялась, выехала на перекрёсток и столкнулась с Ладой Вестой.



В ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулём Тойоты. Её увезли в больницу на "скорой". По словам водителя Лады, у неё лёгкое сотрясение. Обстоятельства произошедшего устанавливает ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»