Встретят с тортом и «Екартой»: в екатеринбургском метрополитене ждут миллиардного пассажира

18:52 | 29.07.2019

Фото: oblgazeta.ru

Завтра в Екатеринбургском метрополитене на станции «Площадь 1905 года» встретят миллиардного пассажира. Глава города Александр Высокинский лично вручит счастливчику торт и «Екарту».



Предполагается, что миллиардный пассажир на станции окажется завтра около 11:00.



Следует отметить, что екатеринбургский метрополитен открыли 28 лет назад – именно столько времени потребовалось его сотрудникам, чтобы перевезти миллиард пассажиров. Строить метро в уральской столице начинали в августе 1980 года.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»