В Екатеринбурге завершился десятый Венский фестиваль

17:51 | 29.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге в эти выходные завершился десятый Венский фестиваль, который посетили почти 80 тысяч зрителей.



На фестивале зрителям представили такие постановки, как «Макбет», «Щелкунчик», «Волшебная флейта», а также «Золушка» и «Борис Годунов». Помимо этого, гости могли посмотреть запись концерта Элтона Джона, Йонаса Кауфмана и группы Omega, которые показывались на экране, установленном перед главным корпусом УрФУ. Завершилось мероприятие выступлением дуэта диджеев Дарьи Малыгиной и Петра Прохорова.



Во всем мире Венский фестиваль ежегодно собирает более 700 тысяч зрителей. Мероприятие проходит в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге. В уральской столице мероприятие проводят с 2010 года при поддержке консульства Австрии.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»