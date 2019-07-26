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17:51 | 29.07.2019
Фото: yandex.ru/images
В Екатеринбурге завершился десятый Венский фестиваль
На фестивале зрителям представили такие постановки, как «Макбет», «Щелкунчик», «Волшебная флейта», а также «Золушка» и «Борис Годунов». Помимо этого, гости могли посмотреть запись концерта Элтона Джона, Йонаса Кауфмана и группы Omega, которые показывались на экране, установленном перед главным корпусом УрФУ. Завершилось мероприятие выступлением дуэта диджеев Дарьи Малыгиной и Петра Прохорова.
Во всем мире Венский фестиваль ежегодно собирает более 700 тысяч зрителей. Мероприятие проходит в Будапеште, Бухаресте, Нью-Йорке, Токио и Екатеринбурге. В уральской столице мероприятие проводят с 2010 года при поддержке консульства Австрии.
Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»
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