В Екатеринбурге пройдет традиционная велогонка «Критериум»

17:15 | 29.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В субботу, 3 августа, в Екатеринбурге на улице Свердлова пройдет традиционная шоссейная велогонка «Критериум». Она станет первой из праздничных мероприятий, посвященных 296-летию Екатеринбурга. Также это мероприятие будет приурочено ко Дню Железнодорожного района.



Велогонка проводится уже в 26-й раз. Дистанция, протяженностью в 20 км пройдет по главной магистрали Железнодорожного района – улице Свердлова. На пересечении улицы Свердлова с улицей Мельковской расположатся старт и финиш. Состязаться велогонщики будут в женской и мужской дисциплинах и в ветеранской гонке.



В этом году участие в велогонке примут более 100 лучших спортсменов из Екатеринбурга и других городов Урала и Сибири. Начало заездов в 10:00.



Движение будет перекрыто с 9:50 до 12:00 по улице Свердлова на участке от пересечения с улицей Шевченко до пересечения с улицей Азина.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»