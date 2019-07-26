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17:15 | 29.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге пройдет традиционная велогонка «Критериум»

В субботу, 3 августа, в Екатеринбурге на улице Свердлова пройдет традиционная шоссейная велогонка «Критериум». Она станет первой из праздничных мероприятий, посвященных 296-летию Екатеринбурга. Также это мероприятие будет приурочено ко Дню Железнодорожного района.

Велогонка проводится уже в 26-й раз. Дистанция, протяженностью в 20 км пройдет по главной магистрали Железнодорожного района – улице Свердлова. На пересечении улицы Свердлова с улицей Мельковской расположатся старт и финиш. Состязаться велогонщики будут в женской и мужской дисциплинах и в ветеранской гонке.

В этом году участие в велогонке примут более 100 лучших спортсменов из Екатеринбурга и других городов Урала и Сибири. Начало заездов в 10:00.

Движение будет перекрыто с 9:50 до 12:00 по улице Свердлова на участке от пересечения с улицей Шевченко до пересечения с улицей Азина.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»

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