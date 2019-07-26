В Екатеринбурге появилась Аллея финансовых советов

17:03 | 29.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

Сегодня, 29 июля, в екатеринбургском микрорайоне Академический состоялась торжественная церемония открытия Аллеи финансистов, которая расположилась на улице Академика Сахарова, 53.



Финансисты Екатеринбурга посадили 100 шаровидных ив в преддверии столетия министерства финансов, которое отметят первого августа. Когда деревья прижились, было принято решение о превращении данного места в Аллею финансовых советов. На территории появились табличками с советами о том, как правильно вести бюджет, и памятный постамент, приуроченный к знаменательному событию.



В торжественной церемонии открытия приняли участие министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, представители Регионального Центра финансовой грамотности, бойцы студенческих строительных отрядов и жители Академического.



Отметим, что в рамках мероприятий, посвященных столетию образования финансовой системы Свердловской области, Минфин региона проявил инициативу в проведении уроков финансовой грамотности для школьников на тему бюджета страны, города, семьи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»