Новости дня
15:56 | 29.07.2019
Фото: yandex.ru/images
В Каменске-Уральском дети-сироты получили квартиры
Фонд жилищного строительства Свердловской области приобрел для сирот квартиры в доме на Комсомольском бульваре. Из регионального бюджета на эти цели было выделено 51,1 миллиона рублей. Квартиры полностью готовы к заселению, они соответствуют всем санитарным и техническим нормам.
В августе, по данным фонда жилищного строительства Свердловской области, планируется обеспечит жильем более трехсот детей-сирот в различных городах региона.
К заселению готовятся 179 квартир в Екатеринбурге. В Первоуральске к сдаче готовится дом, где 80 квартир будут представлены людям данной категории. В Алапаевске заканчивается строительство дома на 60 квартир. Кроме того, продолжается возведение домов для сирот Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Туринске, Сухом Логу.
Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»
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