В Каменске-Уральском дети-сироты получили квартиры

15:56 | 29.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Каменске-Уральском 42 ребенка-сироты подписали договоры найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.



Фонд жилищного строительства Свердловской области приобрел для сирот квартиры в доме на Комсомольском бульваре. Из регионального бюджета на эти цели было выделено 51,1 миллиона рублей. Квартиры полностью готовы к заселению, они соответствуют всем санитарным и техническим нормам.



В августе, по данным фонда жилищного строительства Свердловской области, планируется обеспечит жильем более трехсот детей-сирот в различных городах региона.



К заселению готовятся 179 квартир в Екатеринбурге. В Первоуральске к сдаче готовится дом, где 80 квартир будут представлены людям данной категории. В Алапаевске заканчивается строительство дома на 60 квартир. Кроме того, продолжается возведение домов для сирот Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Туринске, Сухом Логу.



Реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»