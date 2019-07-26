В Екатеринбурге задержали налетчиков на пенсионеров

13:43 | 29.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в квартирном разбое. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.



Напомним, что 27 июня, в частный дом на улице Амундсена проникли двое неизвестных, которые связали 59-летнюю женщину и ее сожителя, а после под угрозой потребовали деньги. Пенсионерка отдала преступникам несколько тысяч рублей, банковскую карту и сотовый телефон.



Через три недели злоумышленники снова пришли в дом пожилых людей, разбив окно. Только на этот раз там оказался их родственник, который остановил нападавших и вызвал полицию.



Теперь налётчиков задержали, ими оказались двое 18-летних молодых неработающих людей. Позже выяснилось, что они уже имеют несколько судимостей за кражи и грабежи.



Сейчас по этому случаю возбуждено уголовное дело, а подозреваемые находятся под стражей.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»