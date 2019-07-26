Переходили на зеленый свет: в Екатеринбурге Skoda Rapid сбила двух подростков

11:04 | 29.07.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Вчера вечером в Екатеринбурге на ЖБИ автомобиль сбил двух подростков, переходивших дорогу не зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по региону.



В 23:00 на восьмом километре дублера Сибирского тракта водитель за рулем Skoda Rapid двигался со стороны Мариупольской развязки в сторону 40 лет Комсомола и допустил наезд на юношей 15 и 16 лет, которые переходили дорогу на зеленый свет. Подростков доставили в ДГКБ № 9 с черепно-мозговой травмой и переломом голени.



На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшедшего. В Госавтоинспекции напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и просят водителей соблюдать установленный скоростной режим.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»