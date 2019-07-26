Новости дня
10:32 | 29.07.2019
Фото: reki-ozera.ru
Плохо плавал: в Свердловской области утонул ребенок
Очевидцы сообщают, что мальчик пришел на пляж со сверстниками. Известно, что он плохо умел плавать, но все равно полез в воду. Сверстники обнаружили, что их друг не выныривает. Они начали нырять за ним, пытаясь найти подростка. К ним присоединились взрослые отдыхающие. Но поиски проходили безуспешно.
Свидетельница происшедшего Анна рассказала, что подростки прыгали с небольшого деревянного пирса. Из-за того, что пруд является бывшим карьером с катакомбами, его глубина местами достигает от 4 до 16 метров. Муж очевидицы нырял, чтобы найти мальчика, но позже сказал, что в пруду сильно закладывает уши, а водоросли путают ноги. Анна считает, что скорее всего по этим причинам подросток не смог выбраться.
Через час после происшествия на пляж прибыли спасательные службы. Прибывшие водолазы еще через полчаса вытащили тело ребенка.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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