В Березовском вырубили гектар леса прямо за заборами у горожан. Лесорубы не планируют останавливаться

Жители Березовского протестуют против вырубки леса в нескольких десятках метров около их домов. За несколько дней рабочие-наемники из Башкирии вырубили около гектара леса – преимущественно сосен и берез. Речь идет об участке, расположенном между микрорайоном Уют-Сити и выездом к трассе, ведущей к Новосвердловской ТЭЦ.По словам главного редактора газеты «Березовский рабочий» Сергея Стукова, после того, как местные жители взбунтовались против вырубки, наемные лесорубы временно ушли с площадки, не желая конфликтовать с местным населением. По его словам, завтра он намерен обратиться к директору Департамента лесного хозяйства Свердловской области Олегу Сандакову с целью узнать, кто из должностных лиц распорядился вырубать деревья за забором березовчан.Сергею Стукову удалось выяснить, что арендатором лесного участка является местный бизнесмен Алексей Чубарков, который и приостановил работы до выяснения причин, повлекших серьезное возмущение горожан. По их данным, лес рубить собираются прямо до домов – всего под освоение попало 3,8 гектара.«Народ не простит. Будем бороться», – пообещал Сергей Стуков.Накануне, 27 июля, местные жители пришли на делянку, куда также приехал помощник депутата Государственной думы РФ Дмитрия Ионина Василий Смолин. Он сообщил, что по факту вырубки еще 26 июля Ионин направил запрос в прокуратуру Свердловской области.«Данный участок леса является "зелёным щитом" (но не имеет такого официального статуса), который отделяет жителей от военной части, дороги и ветров, а также является историческим местом отдыха, сбора грибов и ягод, и просто прогулок для местных жителей!», – заявил Василий Смолин.Добавим, что лес рубят рядом с микрорайоном Уют-Сити, который застраивает компания депутата ЗакСобрания Вячеслава Брозовского. Квартиры здесь находятся как в свободной продаже, так и приобретаются государством. Так, в 2018 году свердловский «Фонд жилищного строительства» приобрел несколько десятков квартир для детей-сирот на 104 миллиона рублей. Теперь новоселы будут гулять не по лесу, а сред пней.Интересна и личность арендатора – Алексея Чубаркова, представителя династии лесоводов. Его отец – директор муниципального автономного учреждения «Екатеринбургское лесничество» (отвечает за лесопарки в пределах уральской столицы – Нижнеисетский, Калиновский, Шувакишский, Юго-Западный и др.) Александр Чубарков, а дед – почётный гражданин города Берёзовского Владимир Чубарков. Последний является бывшим директором Березовского лесхоза. За время его работы были созданы санитарно-защитные пояса из лесных насаждений вокруг города, введен запрет на сплошные рубки лесов, созданы школьные лесничества. Теперь его внук рубит сосны и березы прямо за заборами горожан.