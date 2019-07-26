В Екатеринбурге неизвестные украли у ритуальной конторы одежду для покойников

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошла необычная кража – злоумышленники вынесли из ритуальной конторы одежду для покойников, мужские костюмы, женские платья, погребальные покрывала и обивки для гробов. По предварительной версии, общая сумма ущерба составляет около 300 тысяч рублей.Директор конторы сомневается, что виновниками произошедшего могли стать конкуренты, поскольку «у них у всех серьёзный бизнес». Также директор отметил, что воры не вынесли дорогостоящий принтер, который на момент совершения преступления находился на столе рядом с входом.Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на место ЧП выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Стало известно, что злоумышленники проникли в помещение методом взлома – разбив замок. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Кроме того, на причастность к краже проверяются лица, ранее имевшие судимости.