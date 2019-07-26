Новости дня
20:13 | 28.07.2019
Фото: представители конторы
В Екатеринбурге неизвестные украли у ритуальной конторы одежду для покойников
Директор конторы сомневается, что виновниками произошедшего могли стать конкуренты, поскольку «у них у всех серьёзный бизнес». Также директор отметил, что воры не вынесли дорогостоящий принтер, который на момент совершения преступления находился на столе рядом с входом.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что на место ЧП выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Стало известно, что злоумышленники проникли в помещение методом взлома – разбив замок. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. Кроме того, на причастность к краже проверяются лица, ранее имевшие судимости.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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