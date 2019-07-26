Мэрия Екатеринбурга намерена взыскать 11 миллионов рублей с владельца закусочной на Семи ключах

19:49 | 28.07.2019

Администрация Екатеринбурга пытается взыскать с предпринимателя из Азербайджана более 11,6 миллионов рублей – за пользование земельным участком в микрорайоне Семь Ключей.



Речь идет об автомобильной парковке и торговом комплексе на улице Ангарской (закусочная «7 ключей»), где в 2013 году проходила сходка криминального «генералитета», прерванная появлением оперативников свердловского ОБОП. В ходе спецоперации было изъято несколько единиц холодного и огнестрельного оружия. Значительная часть задержанных оказались уроженцами Азербайджана и подчинялись племяннику погибшего вора в законе Деда Хасана – Темури Мирзоеву.



Еще в 2016 году прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга установила, что эксплуатация кафе, продуктового магазина и соседнего автосервиса осуществляется без каких-либо разрешительных документов. Было вынесено предписание о добровольном сносе построек до 1 декабря, но на сегодняшний день предписание так и не исполнено.



Администрация Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о взыскании бизнесмена Фазила Алиева 11 миллионов 685 тысяч рублей за фактическое пользование земельным участком за период с октября 2015 по ноябрь 2018 года. Однако предприниматель возражает в части площади земельного участка и оснований начисления платы. Согласно определению суда, размер стоимости должна утвердить землеустроительная экспертиза.

Иван Морозов © «Вечерние Ведомости»