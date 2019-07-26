Уральский боец Иван Штырков на турнире в Японии отправил своего соперника в нокаут

Уральский боец Иван Штырков успешно дебютировал на турнире RIZIN.17 в Японии, отправив своего соперника из Южной Кореи Хун Кима в нокаут.В начале первого раунда южнокорейский боец обрушил на уральца шквал ударов, однако уже в скором времени Иван Штырков сократил дистанцию и зажал соперника в угол. Несколько хороших серий, и раунд закончился в партере.Во втором временном отрезке Ким больше начал работать в контратаках, однако ударил Ивана в пах, из-за чего бой приостановили. Затем Штырков вновь зажал своего соперника в угол, а после – локтями разбил его защиту. На четвёртой минуте уралец отправил Кима в нокаут.Отметим, в настоящее время Иван Штырков уверенно расположился на 20-й строчке в мировом рейтинге в полутяжелой весовой категории. По России же он уступает только Вадиму Немкову.