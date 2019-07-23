В Екатеринбурге пропала 80-летняя бабушка

14:19 | 28.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропала 80-летняя Гараева Сидания Галимулловна. Вчера, 27 июля, около 15:00 бабушка ушла из дома и до сих пор не вернулась. Сейчас её местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 156 см, крепкого телосложения, седые волосы до плеч, глаза светло-карие, 37-й размер обуви. В день исчезновения бабушка была одета в серый халат с цветами, бордово-синий фартук и молочного цвета платок с цветами.



Если вы видели Гараеву Сиданию Галимулловну или владеете информацией о её примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Дмитрию по номеру телефона 89321176758.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»