Екатеринбург утонул: ливневый дождь затопил несколько улиц города

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Сегодня в Екатеринбурге ливневый дождь затопил несколько домов и улиц. Машины останавливаются посреди дороги, а люди не могут спокойно переходить проезжую часть.Такие воды разлились на центральной улице города – 8 марта:Дождь затопил как проезжую часть улиц, так и дворы города. Жители вынуждены наступать в лужи – другой возможности продолжить свой путь нет.Напомним, в Свердловской области в очередной раз объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в ГУ МЧС, 28-29 июля в регионе ожидаются грозы, дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.