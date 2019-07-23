В Екатеринбурге ко Дню города закончат реконструировать Основинский парк

16:12 | 27.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Основинский парк в Екатеринбурге закончат реконструировать ко Дню города, 17 августа. Качество проведения работ лично проверил Глава города Александр Высокинский.



Во время визита в парк мэр отметил, что команда работает неплохо. Также он добавил, что в первой декаде августа власти уделят внимание тем объектам, которые называются «подарками горожанам» ко Дню города, после чего будут подведены итоги первого полугодия и начнётся обсуждение планов на следующий год.



Отметим, Основинский парк находится рядом с ТЦ «Парк Хаус». Сейчас специалисты укладывают там асфальтовые дорожки, устанавливают скамейки и оборудуют площадку для воркаута.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»