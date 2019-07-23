В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

14:22 | 27.07.2019

Фото: ГУ МЧС

В Свердловской области в очередной раз объявили штормовое предупреждение. Как сообщили в ГУ МЧС, 28-29 июля в регионе ожидаются грозы, дожди, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.



В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели советуют свердловчанам меньше работать на воздухе и на высоте, не ходить в походы, а также закрывать дома окна и балконные двери. Также в МЧС напомнили, что из-за непогоды могут снизиться видимость и ухудшиться дорожные условия. Если сложные погодные условия застали вас в дороге, то рекомендуется переждать непогоду в придорожном кафе или на автозаправке.



Кроме того, во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями и находиться около металлических конструкций. Также рекомендуется не пользоваться электроприборами.



В случае возникновения происшествий спасатели просят сообщать на номер пожарно-спасательной службы – 101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»