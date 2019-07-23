В Екатеринбурге на Уралмаше столкнулись ВАЗ и внедорожник

Сегодня в Екатеринбурге на перекрёстке Бакинских Комиссаров-Коммунистической произошла авария с участием ВАЗ и внедорожника. На место ДТП приехала реанимация.ВАЗ пролетел на жёлтый сигнал светофора в тот момент, когда внедорожник уже начал движение. Удар оказался сильным. Автомобили получили серьёзные повреждения.По словам очевидцев, без пострадавших не обошлось, однако в ГИБДД по Екатеринбургу эту информацию не подтвердили. «Жертв нет»,– сказали там.