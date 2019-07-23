Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


Главная

12:46 | 27.07.2019

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

В Свердловской области утонул ребёнок, находившийся в составе группы на экскурсии

Днём 26 июля 2019 года неподалёку от села Арамашево в Алапаевском районе утонул 12-летний мальчик. Ребёнок находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома. Особо стоит отметить, что сопровождал детей во время экскурсии всего один вожатый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС. Тело ребёнка было поднято водолазами Службы спасения Свердловской области. Следователем СКР проведён осмотр места происшествия. Тело погибшего подростка направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти, затребована интересующая следствие документация. В настоящее время допрашиваются свидетели трагедии. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке также будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.

По факту смерти ребёнка следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

© «Вечерние Ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:12 | 27.07.2019
В Екатеринбурге ко Дню города закончат реконструировать Основинский парк

15:16 | 27.07.2019
В 2020 году в Екатеринбурге откроется новая поликлиника ЦГКБ№1

14:41 | 27.07.2019
В Екатеринбурге пьяный водитель на BMW X5 протаранил On Bar на Радищева

14:22 | 27.07.2019
В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение

13:43 | 27.07.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше столкнулись ВАЗ и внедорожник

12:46 | 27.07.2019
В Свердловской области утонул ребёнок, находившийся в составе группы на экскурсии

12:03 | 27.07.2019
ФК «Урал» проиграл в Москве местному «Динамо» со счётом 2:0

11:00 | 27.07.2019
В Екатеринбурге хозяин выстрелил в свою собаку и попросил ветеринара её усыпить

10:25 | 27.07.2019
В Екатеринбурге легковушка сбила пятилетнюю девочку

10:20 | 27.07.2019
В Прикамье продолжается Свято-Серафимовский Белогорский крестный ход

09:52 | 27.07.2019
У пассажирки пена изо рта: под Верхней Пышмой насмерть сбили мотоциклиста

09:26 | 27.07.2019
Пришлось поменять свои планы: на Пермском тракте машины встали в огромную пробку

26.07.2019

21:24 | 26.07.2019
В Екатеринбурге неизвестный на тёмно-синем ВАЗ-2114 выстрелил в прохожего

20:22 | 26.07.2019
На трассе в Свердловской области водитель сбил лося и скрылся с места ДТП

19:24 | 26.07.2019
Два игрока уральского «Автомобилиста» вызваны в олимпийскую сборную России

18:40 | 26.07.2019
В Екатеринбурге новую пьесу Олега Богаева ставит Лариса Абашева с особенными актерами

18:15 | 26.07.2019
В Екатеринбурге иномарка сбила ребёнка на самокате

17:20 | 26.07.2019
В Нижнем Тагиле грабителя поймали с помощью камер видеонаблюдения

17:12 | 26.07.2019
Пермский край присоединится к Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ

16:54 | 26.07.2019
С начала сезона все лесные пожары Прикамья ликвидируются в течение первых суток

16:44 | 26.07.2019
Жителя Екатеринбурга, осужденного за езду в нетрезвом виде, отправят в Турцию

16:26 | 26.07.2019
На Урале сожгут исправительную колонию

16:22 | 26.07.2019
На «Солнечной долине» строится наукоград

16:22 | 26.07.2019
За первую половину 2019 года жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови

16:17 | 26.07.2019
В Перми началась приемка дворов, отремонтированных по нацпроекту

16:13 | 26.07.2019
Из-за строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы на Эльмаше закроют движение трамваев

16:08 | 26.07.2019
В Перми прошла повторная оценка качества воды в родниках

16:04 | 26.07.2019
В Пермском крае благодаря нацпроекту 40 человек преклонного возраста смогли пройти диспансеризацию

15:59 | 26.07.2019
Автомобиль Mazda перевернулся на Серовском тракте. Погибла женщина

15:42 | 26.07.2019
В Алапаевске продолжается конфликт вокруг котельной: неизвестные «замуровали» на объекте сторожа, а дума приняла решение вопреки определению суда

15:30 | 26.07.2019
На Уралмаше из окна многоэтажки выпал мужчина

15:18 | 26.07.2019
В Екатеринбурге загорелись «Чапаевские бани»

15:00 | 26.07.2019
На улице Куйбышева закроют движение трамваев

14:29 | 26.07.2019
Епархия пригласила екатеринбуржцев на массовое крещение на реке Чусовой

14:07 | 26.07.2019
Мэрии Екатеринбурга запретят сносить ларьки

14:04 | 26.07.2019
Безответственный подход взрослых. В Курганской области растет число аварий, в которых гибнут и калечатся дети





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 