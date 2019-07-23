В Свердловской области утонул ребёнок, находившийся в составе группы на экскурсии

12:46 | 27.07.2019

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Свердловской области

Днём 26 июля 2019 года неподалёку от села Арамашево в Алапаевском районе утонул 12-летний мальчик. Ребёнок находился на экскурсии в составе группы детей из детского дома. Особо стоит отметить, что сопровождал детей во время экскурсии всего один вожатый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.



На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, полиции и МЧС. Тело ребёнка было поднято водолазами Службы спасения Свердловской области. Следователем СКР проведён осмотр места происшествия. Тело погибшего подростка направлено на судебную медицинскую экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти, затребована интересующая следствие документация. В настоящее время допрашиваются свидетели трагедии. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке также будут выясняться причины и условия, которые привели к случившейся трагедии.



По факту смерти ребёнка следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

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