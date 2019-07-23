ФК «Урал» проиграл в Москве местному «Динамо» со счётом 2:0

12:03 | 27.07.2019

Фото: ФК «Урал»

Вчера, 27 июля, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде потерпел поражение в матче с московским «Динамо». Счёт встречи – 2:0



Авторами заброшенных мячей в составе хозяев поля стали Кирилл Панченко (назван лучшим игроком матча) и Артур Юсупов.



«Первый тайм провальный. Не хватило нам души, страсти, не было агрессии. Медленно ходил мяч. Все это было у «Динамо». Этим соперники и воспользовались. Во втором тайме вернулись в игру, но с 0-2 отыграться не смогли»,- прокомментировал ход матча главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.



Напомним, следующую встречу свердловчане проведут в субботу, 3 августа, на «Екатеринбург-Арене» с командой «Ростов» в 16:00.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»