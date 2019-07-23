В Екатеринбурге хозяин выстрелил в свою собаку и попросил ветеринара её усыпить

В Екатеринбурге хозяин четырехлетнего кобеля среднеазиатской овчарки выстрелил в своего питомца и попросил ветеринара усыпить его. Собаку спасли. Теперь она нуждается в реабилитации и любящем хозяине.Как рассказал ветеринар, пёс разрыл альпийскую горку, из-за чего хозяин начал бить питомца палкой. Собака находилась на цепи, поэтому спастись от ударов не смогла и от страха зарычала. Хозяин не потерпел такого поведения и выстрелил собаке в живот. Пуля попала в брюшную полость.Владелец привёз питомца в ветеринарную клинику и попросил усыпить собаку под предлогом, что она на него рычит. Ветеринар отказал в услуге и спас питомца, сделав ему операцию. Собака, по словам врача, очень добрая к людям любого пола и возраста, и это качество вызывало недовольство у хозяина – по его мнению, собака должна быть злым охранником хозяйских владений.В настоящее время домашний питомец находится в больнице под пристальным вниманием ветеринаров. Ему ищут новых хозяев.