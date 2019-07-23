Новости дня
11:00 | 27.07.2019
Фото: Евгения Светлакова
В Екатеринбурге хозяин выстрелил в свою собаку и попросил ветеринара её усыпить
Как рассказал ветеринар, пёс разрыл альпийскую горку, из-за чего хозяин начал бить питомца палкой. Собака находилась на цепи, поэтому спастись от ударов не смогла и от страха зарычала. Хозяин не потерпел такого поведения и выстрелил собаке в живот. Пуля попала в брюшную полость.
Владелец привёз питомца в ветеринарную клинику и попросил усыпить собаку под предлогом, что она на него рычит. Ветеринар отказал в услуге и спас питомца, сделав ему операцию. Собака, по словам врача, очень добрая к людям любого пола и возраста, и это качество вызывало недовольство у хозяина – по его мнению, собака должна быть злым охранником хозяйских владений.
В настоящее время домашний питомец находится в больнице под пристальным вниманием ветеринаров. Ему ищут новых хозяев.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
Сегодня
10:25 | 27.07.2019
В Екатеринбурге легковушка сбила пятилетнюю девочку
10:20 | 27.07.2019
В Прикамье продолжается Свято-Серафимовский Белогорский крестный ход
18:40 | 26.07.2019
В Екатеринбурге новую пьесу Олега Богаева ставит Лариса Абашева с особенными актерами
18:15 | 26.07.2019
В Екатеринбурге иномарка сбила ребёнка на самокате
17:20 | 26.07.2019
В Нижнем Тагиле грабителя поймали с помощью камер видеонаблюдения
17:12 | 26.07.2019
Пермский край присоединится к Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ
16:26 | 26.07.2019
На Урале сожгут исправительную колонию
16:22 | 26.07.2019
На «Солнечной долине» строится наукоград
16:22 | 26.07.2019
За первую половину 2019 года жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови
16:17 | 26.07.2019
В Перми началась приемка дворов, отремонтированных по нацпроекту
16:13 | 26.07.2019
Из-за строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы на Эльмаше закроют движение трамваев
16:08 | 26.07.2019
В Перми прошла повторная оценка качества воды в родниках
16:04 | 26.07.2019
В Пермском крае благодаря нацпроекту 40 человек преклонного возраста смогли пройти диспансеризацию
15:59 | 26.07.2019
Автомобиль Mazda перевернулся на Серовском тракте. Погибла женщина
15:42 | 26.07.2019
В Алапаевске продолжается конфликт вокруг котельной: неизвестные «замуровали» на объекте сторожа, а дума приняла решение вопреки определению суда
15:30 | 26.07.2019
На Уралмаше из окна многоэтажки выпал мужчина
15:18 | 26.07.2019
В Екатеринбурге загорелись «Чапаевские бани»
15:00 | 26.07.2019
На улице Куйбышева закроют движение трамваев
14:29 | 26.07.2019
Епархия пригласила екатеринбуржцев на массовое крещение на реке Чусовой
14:07 | 26.07.2019
Мэрии Екатеринбурга запретят сносить ларьки
14:04 | 26.07.2019
Безответственный подход взрослых. В Курганской области растет число аварий, в которых гибнут и калечатся дети
13:29 | 26.07.2019
В Прикамье доработают территориальную схему обращения с мусором с учетом его раздельного сбора
13:29 | 26.07.2019
Трамвай сбил мужчину на Площади 1905 года в Екатеринбурге
13:16 | 26.07.2019
Жители Старой Сортировки остались без горячей и холодной воды
13:03 | 26.07.2019
В пермских городских лесах не зафиксировано возгораний
13:03 | 26.07.2019
Подготовка к очередному приезду Путина началась в Екатеринбурге