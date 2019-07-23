В Екатеринбурге легковушка сбила пятилетнюю девочку

10:25 | 27.07.2019

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Вчера вечером, около 21:25, в Екатеринбурге в посёлке Шуваких 39-летняя женщина-водитель Mitsubishi Carisma сбила пятилетнюю девочку.



Женщина ехала по улице Школьной. Возле дома №3 она увидела девочку, которая внезапно выбежала на дорогу. Женщина попыталась резко затормозить, однако избежать столкновения так и не удалось. По словам водителя, машина ехала со скоростью 10–15 километров в час.



С места ДТП пятилетнюю девочку с ссадинами и ушибами нижних конечностей доставили в больницу №9.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»