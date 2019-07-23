В Екатеринбурге неизвестный на тёмно-синем ВАЗ-2114 выстрелил в прохожего

21:24 | 26.07.2019

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

26 июля утром в Екатеринбурге на перекрёстке улицы Эскадронной и переулка Дизельного неизвестный на тёмно-синем ВАЗ-2114 произвел несколько выстрелов из травматического оружия в прохожего. Об этом пострадавший сообщил в группе «Инцидент Екатеринбург».



Мужчина написал, что стрелявший сидел в машине в медицинской маске и в капюшоне. Он произвёл несколько выстрелов, однако попасть смог лишь один раз – в ногу прохожему. Остальные пули улетели в кусты. Из номера машины пострадавший запомнил только цифры – 228.



«Обращение в полицию не поступало. Информации из медицинских учреждений тоже. Тем не менее информация, изложенная в СМИ и в интернете, зарегистрирована. По ней будет проведена проверка»,- прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»