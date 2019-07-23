Два игрока уральского «Автомобилиста» вызваны в олимпийскую сборную России

Даниил Валитов. Фото: ХК «Автомобилист»

Игроки екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рассейкин и Даниил Валитов примут участие в Sochi Hockey Open в составе олимпийской сборной. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа.В этом году, кроме олимпийской сборной России, участниками Sochi Hockey Open стали «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо» (Рига) и СКА.Игры с участием уральских спортсменов (указано время по Екатеринбургу):. Авангард – Россия (олимп.). Локомотив – Россия (олимп.). Сочи – Россия (олимп.). Россия (олимп.) – Динамо РНапомним, сейчас «Автомобилист» находится на предсезонных сборах в Чехии. 30 июля команда проведёт товарищеский матч с хомутовскими «Пиратами» и 1 августа – с «Карловыми Варами».