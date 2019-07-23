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19:24 | 26.07.2019

Максим Рассейкин. Фото: ХК «Автомобилист»

Два игрока уральского «Автомобилиста» вызваны в олимпийскую сборную России

Игроки екатеринбургского «Автомобилиста» Максим Рассейкин и Даниил Валитов примут участие в Sochi Hockey Open в составе олимпийской сборной. Турнир пройдёт с 3 по 8 августа.

В этом году, кроме олимпийской сборной России, участниками Sochi Hockey Open стали «Сочи», «Авангард», «Локомотив», «Динамо» (Рига) и СКА.

Игры с участием уральских спортсменов (указано время по Екатеринбургу):

4 августа, 15:00. Авангард – Россия (олимп.)
5 августа, 17:00. Локомотив – Россия (олимп.)
6 августа, 21:30. Сочи – Россия (олимп.)
8 августа, 17:00. Россия (олимп.) – Динамо Р

Напомним, сейчас «Автомобилист» находится на предсезонных сборах в Чехии. 30 июля команда проведёт товарищеский матч с хомутовскими «Пиратами» и 1 августа – с «Карловыми Варами».

Два игрока уральского «Автомобилиста» вызваны в олимпийскую сборную РоссииДаниил Валитов. Фото: ХК «Автомобилист»

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

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