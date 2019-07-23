В Екатеринбурге новую пьесу Олега Богаева ставит Лариса Абашева с особенными актерами

Олег Богаев

Лариса Абашева

В Екатеринбурге театральный режиссер и художественный руководитель профессионального театра «Шарманка» и инклюзивного театра «ORA» Лариса Абашева совместно с известным драматургом и главным редактором журнала «Урал» Олегом Богаевым готовят новый театральный проект.Фабула пьесы, за которую взялась режиссер, составляют документальные материалы, воспоминания, записки, хроника, видео и аудио материалы событий столетней давности.Олег Богаев, при написании пьесы, поставил перед собой задачу открыто заявить о человеческой жестокости, обличить ее, показать наколько она ужасна, и как равнодушие к трагедии уничтожает все вокруг: «Я делаю пьесу на основе допросов следователя Соколова 1918 года о гибели семьи Николая Романова. Царя и его семьи не будет, будут свидетели, которые не убивали, но слышали, догадывались, скупали на рынке царские краденные вещи и прочее. В тексте я не обвиняю горожан, я ставлю вопрос о равнодушии к чужой трагедии, эта пьеса будет не о царе, а про обычных людей-екатеринбуржцах, которые реагируют на зверское убийство в нашем городе (царь – не царь, это неважно)». Также драматург заметил, что именно артисты инклюзивного театра «ORA» с режиссером Ларисой Абашевой смогут воплотить задуманное на сцене.25 июля прошла первая читка с артистами в зале министерства социальной политики по адресу Большакова, 105. Премьера запланирована на сентябрь 2019 года в «Ельцин-центре».