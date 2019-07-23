В Екатеринбурге иномарка сбила ребёнка на самокате

18:15 | 26.07.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером в Екатеринбурге автомобиль Nissan Qashqai сбил несовершеннолетнего, который переезжал дорогу на самокате. Ребёнка доставили в больницу.



За рулём иномарки находился 40-летний мужчина. Водитель сообщает, что остановился на пешеходном переходе и всех пропустил, после чего начал поворачивать налево. Неожиданно на дорогу выехал ребёнок. Мужчина резко затормозил, однако избежать столкновения не удалось.



По некоторым данным, рядом с несовершеннолетним находились его родители. После ДТП они отправились в больницу, где медики диагностировали у ребёнка травму связок голеностопа. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»