В Нижнем Тагиле грабителя поймали с помощью камер видеонаблюдения

17:20 | 26.07.2019

Фото: v-tagile.ru

С помощью камер видеонаблюдения полицейские из Нижнего Тагила смогли задержать грабителя, который сорвал с шеи 62-летней женщины золотую цепочку. Преступником оказался 45-летний житель Нижней Туры, который вышел из колонии в 2015 году.



Отследив преступника по камерам, полицейские задержали его в одном из хостелов города. Мужчина уже собирал вещи, чтобы уехать.



У мужчины нашли телефон, который он купил на деньги от продажи украденноq цепочки. Остальные деньги он пропил.



Сейчас решается вопрос о заключении грабителя под арест.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»