Епархия пригласила екатеринбуржцев на массовое крещение на реке Чусовой

14:29 | 26.07.2019

Фото: uraloved.ru

Екатеринбуржская епархия приглашает жителей уральской столицы на массовое крещение.



Мероприятие по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла пройдет 28 июля на реке Чусовой. В этот день православные празднуют 1031-летие крещения Руси.



В программу включены также трапеза и концерт.



Храм во имя князя Владимира находится в поселке Станционный-Полевской по улице Левонабережная, 18. Традиционное крещение пройдет уже в 16 раз.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»