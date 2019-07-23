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13:29 | 26.07.2019
Фото: е1. ru
Трамвай сбил мужчину на Площади 1905 года в Екатеринбурге
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщают, что инцидент произошел напротив здания по адресу Ленина, 25 (ТЦ «Европа»), где находится трамвайная остановка. Мужчина шел по проезжей части вдоль трамвайных путей.
Также отмечается, что мужчина жив, но получил сильные травмы.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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