Трамвай сбил мужчину на Площади 1905 года в Екатеринбурге

13:29 | 26.07.2019

Фото: е1. ru

Инцидент произошел утром 26 июля. Трамвай сбил мужчину прямо на Площади 1905 года. Пострадавшего увезли в городскую больницу № 36 на машине скорой помощи.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщают, что инцидент произошел напротив здания по адресу Ленина, 25 (ТЦ «Европа»), где находится трамвайная остановка. Мужчина шел по проезжей части вдоль трамвайных путей.



Также отмечается, что мужчина жив, но получил сильные травмы.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»