В Екатеринбурге состоялось открытие первой детской инклюзивной площадки

20:14 | 25.07.2019

Фото: пресс-служба фонда Святой Екатерины

В уральской столице в ЦПКиО состоялось открытие первой инклюзивной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В создании игрового комплекса принимали участие фонд Святой Екатерины и «Международной ассоциации инвалидов и благотворителей».



В открытии приняли участие дети из различных реабилитационных центров Екатеринбурга.



На территории новой площадки расположены десятки сертифицированных аттракционов, являющихся доступными даже для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комплекс был создан в рамках проекта «Детство для всех», который направлен на адаптацию детей с ограниченными возможностями. Следует отметить, что аналогов такой площадки в России практически нет.



Добавим, что, по мнению представителя фонда Святой Екатерины Татьяны Прусевич, ЦПКиО имени В.В. Маяковского является идеальным местом для размещения первой и единственной инклюзивной площадки. Комплекс находится в центре парка, рядом с администрацией, специализированными туалетами и пунктом охраны. Также Прусевич отметила, что у данного проекта есть огромная перспектива.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»